Soirée vélo balade nocturne et ciné-débat Les Roues de l’Avenir Caen

Soirée vélo balade nocturne et ciné-débat Les Roues de l’Avenir

Place de la République Caen Calvados

Début : 2025-12-02 18:15:00

fin : 2025-12-02 19:30:00

2025-12-02

Mardi 2 décembre, tous à vélo pour une balade nocturne, festive et illuminée (décorez votre vélo !), suivie d’une soirée ciné-débat autour du vélo.

RDV 18h15 Place de la République à Caen, ou directement 20h15 au Cinéma Le Café des images à Hérouville-St-Clair.

Gratuit, sauf entrée du cinéma tarif réduit 4€ pour les cyclistes.

Possibilité de petite restauration autour de 19h30-20h au Café des images. .

Place de la République Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 00 00 00 00 contact@derailleurs-calvados.fr

English : Soirée vélo balade nocturne et ciné-débat Les Roues de l’Avenir

On Tuesday, December 2, get on your bikes for a festive, illuminated evening ride (decorate your bike!), followed by an evening of film and debate around cycling.

RDV 18h15 Place de la République in Caen, or directly 20h15 at the Cinéma Le Café des images in Hérouville-St-Clair.

German : Soirée vélo balade nocturne et ciné-débat Les Roues de l’Avenir

Am Dienstag, den 2. Dezember, steigen Sie alle aufs Fahrrad für eine nächtliche, festliche und beleuchtete Fahrt (schmücken Sie Ihr Fahrrad!), gefolgt von einem Film- und Diskussionsabend rund um das Fahrrad.

RDV 18.15 Uhr Place de la République in Caen oder direkt 20.15 Uhr im Kino Le Café des images in Hérouville-St-Clair.

Italiano :

Martedì 2 dicembre, salite in bicicletta per una pedalata serale illuminata a festa (decorate la vostra bicicletta!), seguita da una serata di film e dibattiti sulla bicicletta.

Appuntamento alle 18.15 in Place de la République a Caen o alle 20.15 al cinema Café des images di Hérouville-St-Clair.

Espanol :

El martes 2 de diciembre, súbete a la bici para un paseo nocturno festivo e iluminado (¡decora tu bici!), seguido de una velada de cine y debate sobre el ciclismo.

Nos vemos a las 18.15 en la Place de la République de Caen o a las 20.15 en el Café des images de Hérouville-St-Clair.

