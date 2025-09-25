Soirée vendanges littéraires (Bar à vin Le Rouge ô lèvres) Brive-la-Gaillarde

Soirée vendanges littéraires (Bar à vin Le Rouge ô lèvres) Brive-la-Gaillarde jeudi 25 septembre 2025.

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze

Rendez-vous annuel, l’association Les Amis de la Baignoire d’Archimède et La Librairie La Baignoire d’Archimède vous feront

découvrir leurs lectures de la rentrée littéraire dans une ambiance décontractée et

conviviale.

La soirée se déroulera au bar à vin Le Rouge ô lèvres, 7 rue des Carbonnières à Brive.

Événement gratuit, inscription au 0555239367 .

