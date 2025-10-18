Soirée Vendéenne Salle Bois Plaisant Le Bernard
Soirée Vendéenne Salle Bois Plaisant Le Bernard samedi 18 octobre 2025.
Soirée Vendéenne
Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-19 02:00:00
Date(s) :
2025-10-18
.
Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 82 95 87 matjiloumusic@laposte.net
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Vendéenne Le Bernard a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral