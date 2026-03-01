Soirée vénézuélienne Salle des fêtes Saint-Planchers
Soirée vénézuélienne Salle des fêtes Saint-Planchers samedi 28 mars 2026.
Soirée vénézuélienne
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Planchers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée vénézuélienne avec dégustation de spécialités culinaires et concert de la Gallera Social Club. .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 51 42 39 13 elbouletoss@hotmail.com
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English : Soirée vénézuélienne
L’événement Soirée vénézuélienne Saint-Planchers a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Granville Terre et Mer