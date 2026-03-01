Soirée vénézuélienne Salle des fêtes Saint-Planchers

Soirée vénézuélienne

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée vénézuélienne avec dégustation de spécialités culinaires et concert de la Gallera Social Club. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 51 42 39 13 elbouletoss@hotmail.com

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English : Soirée vénézuélienne

L’événement Soirée vénézuélienne Saint-Planchers a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Granville Terre et Mer