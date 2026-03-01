Soirée vénézuélienne Salle des fêtes Saint-Planchers

Soirée vénézuélienne Le Bourg Saint-Planchers 2026-03-28

Soirée vénézuélienne Salle des fêtes Saint-Planchers samedi 28 mars 2026.

Soirée vénézuélienne

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Soirée vénézuélienne avec dégustation de spécialités culinaires et concert de la Gallera Social Club.   .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 51 42 39 13  elbouletoss@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée vénézuélienne

L’événement Soirée vénézuélienne Saint-Planchers a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Granville Terre et Mer