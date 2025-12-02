Soirée Verres après vers Uffholtz
Soirée Verres après vers Uffholtz vendredi 20 mars 2026.
Soirée Verres après vers
22 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Dégustation vinique émaillée de poésie et de musique
Soirée divertissante pour écouter des poèmes bachiques, des textes amusants, des bons mots, de l’humour et des aphorismes sur le vin. Des chansons sur les voyages et les bons crus d’ici et d’ailleurs avec l’auteur Jackson Mackay. .
22 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 79 47 50 syndicat.viticole.cernay@gmail.fr
English :
Wine tasting with poetry and music
L’événement Soirée Verres après vers Uffholtz a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay