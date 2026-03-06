Soirée vers et verres Assemblage Salies-de-Béarn
Soirée vers et verres Assemblage Salies-de-Béarn mardi 31 mars 2026.
Soirée vers et verres
Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Le temps d’une soirée, transformons un bar à vin, Assemblage , en bar à poèmes et osons accorder vins et mots. Au programme scène ouverte de lecture à voix haute ! Sur des textes choisis par vous ou mis à disposition par nous. Et en musique et en vin. Toutes les langues sont souhaitées…
La musique des mots nous emportera …loin..loin.
Réservation obligatoire auprès de L’Assemblage par mail au bonjour@assemblagebar.fr ou par téléphone au 05 59 65 04 17. .
Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée vers et verres
L’événement Soirée vers et verres Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Béarn des Gaves