Soirée vers et verres Assemblage Salies-de-Béarn

Soirée vers et verres

Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Le temps d’une soirée, transformons un bar à vin, Assemblage , en bar à poèmes et osons accorder vins et mots. Au programme scène ouverte de lecture à voix haute ! Sur des textes choisis par vous ou mis à disposition par nous. Et en musique et en vin. Toutes les langues sont souhaitées…

La musique des mots nous emportera …loin..loin.

Réservation obligatoire auprès de L’Assemblage par mail au bonjour@assemblagebar.fr ou par téléphone au 05 59 65 04 17. .

Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

