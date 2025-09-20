Soirée verte Saint-Patrick ambiance Années 80 Blaignan-Prignac
Soirée verte Saint-Patrick ambiance Années 80
Salle des fêtes Blaignan-Prignac Gironde
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Soirée blanche animée par Dominique Delili et organisée par le foyer rural de Blaignan-Prignac
Au menu
Apéro maison
Parmentier de canards
Fromage
Tarte aux pommes et café
Vente de vin sur place .
Salle des fêtes Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 74 53 74
