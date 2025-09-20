Soirée verte Saint-Patrick ambiance Années 80 Blaignan-Prignac

Soirée verte Saint-Patrick ambiance Années 80 Blaignan-Prignac samedi 20 septembre 2025.

Salle des fêtes Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Soirée blanche animée par Dominique Delili et organisée par le foyer rural de Blaignan-Prignac
Au menu
Apéro maison
Parmentier de canards
Fromage
Tarte aux pommes et café
Vente de vin sur place   .

Salle des fêtes Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 74 53 74 

