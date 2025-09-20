Soirée verte Saint-Patrick ambiance Années 80 Blaignan-Prignac

Soirée verte Saint-Patrick ambiance Années 80 Blaignan-Prignac samedi 20 septembre 2025.

Soirée verte Saint-Patrick ambiance Années 80

Salle des fêtes Blaignan-Prignac Gironde

Soirée blanche animée par Dominique Delili et organisée par le foyer rural de Blaignan-Prignac

Au menu

Apéro maison

Parmentier de canards

Fromage

Tarte aux pommes et café

Vente de vin sur place .

Salle des fêtes Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 74 53 74

