Soirée Vibrations et Rires Cécile Marx TARBES Tarbes

Soirée Vibrations et Rires Cécile Marx

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Plongez dans une soirée hors du temps, mêlant vibrations, émotions et rires, où le spectacle devient une véritable expérience sensorielle.

En première partie, vivez une expérience musicale collective avec Es Herm.

Primordial Rhythm est une création spontanée aux tambours, à la voix et à l’énergie du groupe, invitant à la connexion, à l’écoute et au lâcher-prise.

Venez avec vos percussions… ou simplement avec vous-même, pour vous relier à un rythme profond et originel, celui du Cœur du Vivant.

Découvrez ensuite un oracle décalé, rempli d’humour et de bienveillance, avec le Dico de @CecileMarx.

Posez vos questions, interrogez votre avenir et laissez-vous guider par Cécile… le tout dans un esprit résolument zen.

Une soirée immersive, vibrante et résolument feel good, à ne pas manquer.

Première partie 19h Spectacle 20h

Ce spectacle est une animation du Printemps des Zen’ergies.

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a timeless evening of vibrations, emotions and laughter, where the show becomes a true sensory experience.

Opening the evening, enjoy a collective musical experience with Es Herm.

Primordial Rhythm is a spontaneous creation featuring drums, voice and group energy, inviting you to connect, listen and let go.

Come with your percussion instruments? or simply with yourself, to connect with a deep and original rhythm, that of the Heart of Life.

Then discover an offbeat oracle filled with humor and kindness, with @CecileMarx?s Dico.

Ask your questions, interrogate your future and let Cécile guide you? all in a resolutely Zen spirit.

An immersive, vibrant and feel-good evening, not to be missed.

Opening act 7pm Show 8pm

This show is part of the Printemps des Zen’ergies program.

L’événement Soirée Vibrations et Rires Cécile Marx Tarbes a été mis à jour le 2026-02-18 par OT de Tarbes|CDT65