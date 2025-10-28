Soirée vidéo débat Les abeilles et la terre La Salvetat-Peyralès
Soirée vidéo débat Les abeilles et la terre La Salvetat-Peyralès mardi 28 octobre 2025.
Soirée vidéo débat Les abeilles et la terre
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
minimum 3 euros
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
soirée organisée par les associations Le Bournhou et Entrez sans frappez.
A partir de 10 ans .
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée vidéo débat Les abeilles et la terre La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-10-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)