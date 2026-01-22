SOIRÉE VIDÉO(LE TONKIN) Salle Bobby-Lapointe Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE VIDÉO(LE TONKIN) Salle Bobby-Lapointe Saint-Brevin-les-Pins mardi 3 février 2026.
Salle Bobby-Lapointe 108 Avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-02-03 18:30:00
Soirée vidéo Les Hauts de France partie 1, par Jean Herviais
Ouvert à tous, participation libre. .
Salle Bobby-Lapointe 108 Avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 29 93 abcvideophoto@gmail.com
