Soirée “Viens danser !” au Magic Mirrors Magic Mirrors Istres

Samedi 7 mars 2026 à partir de 20h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Pulsion investit Le Magic Mirrors d’Istres pour une soirée dansante, festive et conviviale le samedi 7 mars à partir de 20h !

Au programme DJ, démonstrations de diverses esthétiques et danse pour tous !



Entrée libre, bar et petite restauration sur place.



Que vous soyez danseur aguerri ou simplement curieux, rejoignez‑nous pour vivre un moment plein d’énergie et de plaisir au cœur du Magic Mirrors ! .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 81 81

Pulsion takes over Le Magic Mirrors d?Istres for an evening of dancing, festivities and conviviality on Saturday March 7th from 8pm!

