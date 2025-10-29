Soirée » Vieux Paris » Repas et concert Domitys Royan
Soirée » Vieux Paris » Repas et concert Domitys Royan mercredi 29 octobre 2025.
Soirée » Vieux Paris » Repas et concert
Domitys 8 bd de la Perche Royan Charente-Maritime
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Début : 2025-10-29 19:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Soirée repas et concert sur le thème du vieux Paris avec l’accordéoniste Éliane Margelli.
Domitys 8 bd de la Perche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 91 00 royan@domitys.fr
English :
Evening meal and concert on the theme of old Paris with accordionist Éliane Margelli.
German :
Abendliches Essen und Konzert zum Thema « Das alte Paris » mit der Akkordeonistin Éliane Margelli.
Italiano :
Cena e concerto sul tema della vecchia Parigi con la fisarmonicista Éliane Margelli.
Espanol :
Cena y concierto sobre el tema del viejo París con la acordeonista Éliane Margelli.
L’événement Soirée » Vieux Paris » Repas et concert Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan