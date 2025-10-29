Soirée » Vieux Paris » Repas et concert Domitys Royan

Soirée » Vieux Paris » Repas et concert Domitys Royan mercredi 29 octobre 2025.

Soirée » Vieux Paris » Repas et concert

Domitys 8 bd de la Perche Royan Charente-Maritime

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 19:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Soirée repas et concert sur le thème du vieux Paris avec l’accordéoniste Éliane Margelli.

.

Domitys 8 bd de la Perche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 91 00 royan@domitys.fr

English :

Evening meal and concert on the theme of old Paris with accordionist Éliane Margelli.

German :

Abendliches Essen und Konzert zum Thema « Das alte Paris » mit der Akkordeonistin Éliane Margelli.

Italiano :

Cena e concerto sul tema della vecchia Parigi con la fisarmonicista Éliane Margelli.

Espanol :

Cena y concierto sobre el tema del viejo París con la acordeonista Éliane Margelli.

L’événement Soirée » Vieux Paris » Repas et concert Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan