Soirée vigneron chez « Ici et Là » – Restaurant Ici et Là Chabeuil, 16 mai 2025 19:00, Chabeuil.

Drôme

Soirée vigneron chez « Ici et Là » Restaurant Ici et Là 3 avenue de Valence Chabeuil Drôme

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-23 23:00:00

2025-05-16

2025-05-23

Le restaurant Ici et Là de Chabeuil organise une soirée à thème un vigneron sera présent lors de cette soirée, et l’on proposera exclusivement ses vins pour accompagner nos plats.

Restaurant Ici et Là 3 avenue de Valence

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 73 41 62 laveore@ici-etla.com

English :

The Ici et Là restaurant in Chabeuil is organizing a themed evening: a winemaker will be present, and we’ll be offering only his wines to accompany our dishes.

German :

Das Restaurant Ici et Là in Chabeuil organisiert einen Themenabend: Ein Winzer wird an diesem Abend anwesend sein, und es werden ausschließlich seine Weine zu unseren Gerichten angeboten.

Italiano :

Il ristorante Ici et Là di Chabeuil organizza una serata a tema: sarà presente un viticoltore e noi proporremo solo i suoi vini per accompagnare i nostri piatti.

Espanol :

El restaurante Ici et Là de Chabeuil organiza una velada temática: un enólogo estará presente y sólo ofreceremos sus vinos para acompañar nuestros platos.

