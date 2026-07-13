Soirée Vigneron Domaine des Pentes de Barène Pimbo

Informations pratiques

Pimbo

Soirée Vigneron

Domaine des Pentes de Barène 410 rue de la Bastide Pimbo Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Venez partager un moment au domaine des Pentes de Barène, les jeudi et vendredi, de mai à septembre.

Nous vous invitons à partager un casse-croûte vigneron, élaboré avec les produits de nos voisins producteurs et artisans, et discuter culture de la vigne et vinification autour des vins du domaine.

Venez partager un moment au domaine des Pentes de Barène, les jeudi et vendredi, de mai à septembre.

Nous vous invitons à partager un casse-croûte vigneron, élaboré avec les produits de nos voisins producteurs et artisans, et discuter culture de la vigne et vinification autour des vins du domaine.

Au menu charcuterie de canard et porc, légumes, fromage, Pastis avec fruits ou glaces.

Sur réservation, minimum 48h avant.

25€ par personne, 10€ pour les enfants (-10ans). .

Domaine des Pentes de Barène 410 rue de la Bastide Pimbo 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 85 16 18 contact@barene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Vigneron

Come spend some time with us at the Domaine des Pentes de Barène on Thursdays and Fridays from May through September.

We invite you to enjoy a winemaker’s snack, prepared with products from our neighboring producers and artisans, and to discuss viticulture and winemaking while sampling the estate’s wines.

L’événement Soirée Vigneron Pimbo a été mis à jour le 2026-07-13 par Landes Chalosse