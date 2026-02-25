Soirée vigneron Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz
Soirée vigneron Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz jeudi 26 février 2026.
Soirée vigneron
Place Ferdinand Foch Bizipoz La cave Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Dégustation des vins du domaine autour d’une planche apéritive en présence du vigneron.
A consommer avec modération .
Place Ferdinand Foch Bizipoz La cave Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 86 16 lacave@bizipoz.com
English : Soirée vigneron
