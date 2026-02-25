Soirée vigneron Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz

Soirée vigneron

Soirée vigneron Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz jeudi 26 février 2026.

Soirée vigneron

Place Ferdinand Foch Bizipoz La cave Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26

Date(s) :
2026-02-26

Dégustation des vins du domaine autour d’une planche apéritive en présence du vigneron.
A consommer avec modération   .

Place Ferdinand Foch Bizipoz La cave Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 86 14  lacave@bizipoz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée vigneron

L’événement Soirée vigneron Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque