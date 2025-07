SOIRÉE VIGNERONNE À L’OUSTAL DES SCHISTES Laurens

SOIRÉE VIGNERONNE À L’OUSTAL DES SCHISTES

Route Départementale 909 Laurens Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Soirée Vigneronne à L’Oustal des Schistes dès 20h00

Venez vivre une soirée conviviale au cœur des vignes, autour des saveurs du terroir et d’une ambiance musicale festive !

Programme gourmand et festif Bar à huîtres Didier Touren, producteur de coquillages. Assiette des producteurs Charcuteries, fromages du GAEC du Basset, Douceurs sucrées de la CHICHINETTE. Poulet à la broche 12€

Route Départementale 909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 25 58 contact@loustaldesschistes.pro

English :

Soirée Vigneronne at L?Oustal des Schistes from 8:00 pm

Come and enjoy a convivial evening in the heart of the vineyards, with local flavors and a festive musical atmosphere!

Gourmet and festive program: Oyster bar? Didier Touren, shellfish producer. Assiette des producteurs: Charcuteries, fromages du GAEC du Basset, Douceurs sucrées de la CHICHINETTE. Spit-roasted chicken 12?

German :

Winzerabend im L’Oustal des Schistes ab 20.00 Uhr

Erleben Sie einen geselligen Abend inmitten der Weinberge, mit regionalen Köstlichkeiten und festlicher Musik!

Feinschmecker- und Festprogramm: Austernbar ? Didier Touren, Muschelzüchter. Teller der Produzenten: Wurstwaren, Käse von GAEC du Basset, süße Leckereien von La CHICHINETTE. Hähnchen am Spieß 12?

Italiano :

Serata dei viticoltori a L’Oustal des Schistes dalle 20.00

Venite a godervi una serata conviviale nel cuore dei vigneti, con sapori locali e un’atmosfera musicale festosa!

Programma gastronomico e festivo: Oyster bar ? Didier Touren, produttore di molluschi. Assiette des producteurs: salumi e formaggi del GAEC du Basset, dolci della CHICHINETTE. Pollo allo spiedo 12?

Espanol :

Velada de viticultores en L’Oustal des Schistes a partir de las 20.00 h

Venga a disfrutar de una velada de convivencia en el corazón de los viñedos, con sabores locales y un ambiente musical festivo

Programa gastronómico y festivo: Bar de ostras ? Didier Touren, productor de marisco. Assiette des producteurs: embutidos y quesos del GAEC du Basset, dulces de la CHICHINETTE. Pollo asado 12?

