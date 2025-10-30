Soirée vigneronne à Soussac Salle des fêtes Soussac
Salle des fêtes Le Bourg Soussac Gironde
Début : 2025-10-30
L’Esprit vigneron de Soussac vous invite à la soirée vigneronne organisée à la salle des fêtes pour célébrer la fin des vendanges. Un repas complet vous attend avec charcuterie, jambon braisé, fromages et tarte aux pommes. C’est l’occasion de se retrouver autour d’un bon repas et de partager un moment convivial entre voisins, amis et passionnés du vin. Réservations avant le 27 octobre. .
Salle des fêtes Le Bourg Soussac 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 28 30 75 syndicat.soussac@gmail.com
