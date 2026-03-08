Soirée Vigneronne Alsace L’Esprit des Vins Léognan

Soirée Vigneronne Alsace

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Dégustation avec le vigneron Mathieu Ginglinger

Dîner alsacien en 6 temps, accords mets/vins avec les cuvées du domaine. .

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13 leognan@lespritdesvins.fr

L’événement Soirée Vigneronne Alsace Léognan a été mis à jour le 2026-03-04 par Sud Bordeaux Tourisme