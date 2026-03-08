Soirée Vigneronne Alsace L’Esprit des Vins Léognan

Soirée Vigneronne Alsace 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 2026-03-12

Soirée Vigneronne Alsace L’Esprit des Vins Léognan jeudi 12 mars 2026.

Soirée Vigneronne Alsace

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Dégustation avec le vigneron Mathieu Ginglinger
Dîner alsacien en 6 temps, accords mets/vins avec les cuvées du domaine.   .

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13  leognan@lespritdesvins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Vigneronne Alsace

L’événement Soirée Vigneronne Alsace Léognan a été mis à jour le 2026-03-04 par Sud Bordeaux Tourisme

Prochains événements à Léognan