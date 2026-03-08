Soirée Vigneronne Alsace L’Esprit des Vins Léognan
Soirée Vigneronne Alsace L'Esprit des Vins Léognan jeudi 12 mars 2026.
L'Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde
2026-03-12
Dégustation avec le vigneron Mathieu Ginglinger
Dîner alsacien en 6 temps, accords mets/vins avec les cuvées du domaine.
+33 5 56 85 01 13 leognan@lespritdesvins.fr
