Soirée vigneronne au Domaine de la Garde Labastide-Marnhac

Soirée vigneronne au Domaine de la Garde Labastide-Marnhac jeudi 17 juillet 2025.

Soirée vigneronne au Domaine de la Garde

Domaine de la Garde Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 18:30:00

fin : 2025-08-07 23:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-08-07

Le Domaine vous invite à deux soirées conviviales sous les étoiles, pour célébrer l’été

autour d’un concert en plein air, d’un repas gourmand et des vins de la propriété.

De 18h30 à 23h

Menu à 24€ + 1 verre de vin offert!

Dégustation des vins du Domaine

Repas complet à savourer sur place

Espace en plein air aménagé pour profiter de la soirée dans un cadre paisible

Concerts en live pour une ambiance festive et chaleureuse !

Menu du 17 juillet :

– Planche de charcuterie à partager

– Lot Dog de canard, oignons confits au Ratafia du Domaine de La Garde, sauce miel et

moutarde

– Rocamadour sur Croustilot

– Panna cotta coulis de fraise

Menu du 7 août :

– Planche de charcuterie à partager

– Croq’Croc canard, salade verte

– Rocamadour sur Croustilot

– Mousse au chocolat

Sur réservation obligatoire 24 .

Domaine de la Garde Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 03 89 72 45 contact@domainedelagarde.com

English :

The Domaine invites you to two convivial evenings under the stars, to celebrate summer

with an open-air concert, a gourmet meal and wines from the estate.

German :

Die Domaine lädt Sie zu zwei geselligen Abenden unter dem Sternenhimmel ein, um den Sommer zu feiern

bei einem Open-Air-Konzert, einem Gourmet-Essen und den Weinen des Weinguts.

Italiano :

Il Domaine vi invita a due serate conviviali sotto le stelle, per festeggiare l’estate

con un concerto all’aperto, un pasto gourmet e i vini della tenuta.

Espanol :

El Domaine le invita a dos veladas de convivencia bajo las estrellas, para celebrar el verano

con un concierto al aire libre, una comida gastronómica y vinos de la finca.

L’événement Soirée vigneronne au Domaine de la Garde Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2025-07-09 par OT CVL Castelnau-Montratier