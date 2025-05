Soirée vigneronne, au Restaurant du Parc – Garlin, 31 mai 2025 19:00, Garlin.

Pyrénées-Atlantiques

31 mai 2025 19:00

Ne Loupez pas une occasion de déguster du bon vins Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh avec les amuses bouche préparé par le restaurant du parc avec un accord mets et vins du château de Viella !

Soirée conviviale alliant gastronomie et Vins ! Attention à l’abus d’alcool. .

Place de la Liberté

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques
+33 5 59 84 35 86
restaurantduparc.garlin@orange.fr

