Soirée Vigneronne Château de Grignan Château de Grignan Grignan samedi 18 octobre 2025.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
verre de dégustation inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 18:30:00
fin : 2025-10-18 22:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Le Château de Grignan vous accueillera pour une Soirée Vigneronne dans le cadre de Vignobles en Scène.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 68 opduthuille-badin@ladrome.fr
English :
The Château de Grignan will be hosting a Winegrower’s Evening as part of Vignobles en Scène.
German :
Das Château de Grignan empfängt Sie zu einem Winzerabend im Rahmen von Vignobles en Scène.
Italiano :
Lo Château de Grignan ospiterà una serata dedicata ai viticoltori nell’ambito del festival Vignobles en Scène.
Espanol :
En el marco del festival Vignobles en Scène, el castillo de Grignan organiza una velada de viticultores.
L’événement Soirée Vigneronne Château de Grignan Grignan a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes