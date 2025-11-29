Soirée vigneronne Bar la crémaillère Condorcet

Soirée vigneronne

19:30:00

Soirée vigneronne avec repas, jeux et animations

Au menu saucisse de Toulouse à la sauce vigneronne, gratin dauphinois, fromage, gâteau, café

Bar la crémaillère 2250 Route Caratiat Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 73 64

English :

Winegrower’s evening with meal, games and entertainment

Menu: Toulouse sausage with winegrower sauce, gratin dauphinois, cheese, cake, coffee

German :

Winzerabend mit Essen, Spielen und Unterhaltung

Auf dem Menü: Toulouser Wurst mit Winzersoße, Dauphinois-Gratin, Käse, Kuchen, Kaffee

Italiano :

Serata del vignaiolo con cena, giochi e intrattenimento

Menu: salsiccia di Tolosa con salsa di viticoltori, gratin dauphinois, formaggio, torta, caffè

Espanol :

Velada de viticultores con comida, juegos y animación

Menú: salchicha de Toulouse con salsa de viticultor, gratinado dauphinois, queso, tarta y café

