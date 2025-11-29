Soirée vigneronne Bar la crémaillère Condorcet
Soirée vigneronne Bar la crémaillère Condorcet samedi 29 novembre 2025.
Soirée vigneronne
Bar la crémaillère 2250 Route Caratiat Condorcet Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Soirée vigneronne avec repas, jeux et animations
Au menu saucisse de Toulouse à la sauce vigneronne, gratin dauphinois, fromage, gâteau, café
.
Bar la crémaillère 2250 Route Caratiat Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 73 64
English :
Winegrower’s evening with meal, games and entertainment
Menu: Toulouse sausage with winegrower sauce, gratin dauphinois, cheese, cake, coffee
German :
Winzerabend mit Essen, Spielen und Unterhaltung
Auf dem Menü: Toulouser Wurst mit Winzersoße, Dauphinois-Gratin, Käse, Kuchen, Kaffee
Italiano :
Serata del vignaiolo con cena, giochi e intrattenimento
Menu: salsiccia di Tolosa con salsa di viticoltori, gratin dauphinois, formaggio, torta, caffè
Espanol :
Velada de viticultores con comida, juegos y animación
Menú: salchicha de Toulouse con salsa de viticultor, gratinado dauphinois, queso, tarta y café
L’événement Soirée vigneronne Condorcet a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale