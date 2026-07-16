Informations pratiques

Alaigne

SOIRÉE VIGNERONNE DU DOMAINE GIRARD

Chemin de la Garriguette Alaigne Aude

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vivez une belle soirée d’été au Domaine Girard !

A partir de 19h, partagez un moment convivial entre amis ou en famille autour des vins du domaine, d’un concert live, de food trucks gourmands et de producteurs locaux.

Entrée libre. Verre de dégustation 3 € (1 verre de vin offert).

Réservation conseillée.

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Chemin de la Garriguette Alaigne 11240 Aude Occitanie +33 4 68 29 05 27 contact@domaine-girard.eu

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English :

Enjoy a wonderful summer evening at Domaine Girard!

Starting at 7 p.m., enjoy a fun evening with friends or family, featuring the estate’s wines, a live concert, gourmet food trucks, and local producers.

Free admission. Tasting glass: 3 ? (1 free glass of wine).

Reservations recommended.

L’événement SOIRÉE VIGNERONNE DU DOMAINE GIRARD Alaigne a été mis à jour le 2026-07-16 par