SOIRÉE VIGNERONNE Le Buisson
SOIRÉE VIGNERONNE Le Buisson samedi 8 novembre 2025.
SOIRÉE VIGNERONNE
Salle des fêtes Le Buisson Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Soirée vigneronne organisé par APE le Buisson
Découverte des vins animé par le Trio #A deux
Planche tapas + dégustation des vins
Dégustation comprise avec Le Re’Peyre
Soirée vigneronne organisé par APE le Buisson
Découverte des vins animé par le Trio #A deux
Planche tapas + dégustation des vins
Dégustation comprise avec Le Re’Peyre .
Salle des fêtes Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 6 71 94 87 41 apelebuisson@gmail.com
English :
Wine evening organized by APE le Buisson
Wine tasting hosted by Trio #A deux
Tapas board + wine tasting
Tasting included with Le Re’Peyre
German :
Winzerabend organisiert von der EV le Buisson
Weinentdeckung, moderiert vom Trio #A deux
Tapas-Platte + Weinverkostung
Weinprobe mit Le Re’Peyre inbegriffen
Italiano :
Serata di degustazione di vini organizzata da APE le Buisson
Degustazione di vini guidata dal Trio #A deux
Tagliere di tapas + degustazione di vini
Degustazione di vini inclusa con Le Re’Peyre
Espanol :
Cata de vinos organizada por APE le Buisson
Degustación de vinos dirigida por el Trío #A deux
Tabla de tapas + degustación de vinos
Degustación de vinos incluida con Le Re’Peyre
L’événement SOIRÉE VIGNERONNE Le Buisson a été mis à jour le 2025-10-10 par 48-OT Gévaudan Destination