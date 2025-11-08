SOIRÉE VIGNERONNE Le Buisson

SOIRÉE VIGNERONNE Le Buisson samedi 8 novembre 2025.

SOIRÉE VIGNERONNE

Salle des fêtes Le Buisson Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée vigneronne organisé par APE le Buisson

Découverte des vins animé par le Trio #A deux

Planche tapas + dégustation des vins

Dégustation comprise avec Le Re’Peyre

Soirée vigneronne organisé par APE le Buisson

Découverte des vins animé par le Trio #A deux

Planche tapas + dégustation des vins

Dégustation comprise avec Le Re’Peyre .

Salle des fêtes Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 6 71 94 87 41 apelebuisson@gmail.com

English :

Wine evening organized by APE le Buisson

Wine tasting hosted by Trio #A deux

Tapas board + wine tasting

Tasting included with Le Re’Peyre

German :

Winzerabend organisiert von der EV le Buisson

Weinentdeckung, moderiert vom Trio #A deux

Tapas-Platte + Weinverkostung

Weinprobe mit Le Re’Peyre inbegriffen

Italiano :

Serata di degustazione di vini organizzata da APE le Buisson

Degustazione di vini guidata dal Trio #A deux

Tagliere di tapas + degustazione di vini

Degustazione di vini inclusa con Le Re’Peyre

Espanol :

Cata de vinos organizada por APE le Buisson

Degustación de vinos dirigida por el Trío #A deux

Tabla de tapas + degustación de vinos

Degustación de vinos incluida con Le Re’Peyre

L’événement SOIRÉE VIGNERONNE Le Buisson a été mis à jour le 2025-10-10 par 48-OT Gévaudan Destination