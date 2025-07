Soirée Vigneronne les 18-22 d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau

place de la république Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24 22:00:00

2025-07-24

Le Syndicat des Vins d’Azay le Rideau organise une soirée rencontre avec les vignerons et vigneronnes pour faire déguster leurs productions.

Animation musicale et Petite restauration sur place.

place de la république Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire vinsazaylerideau@gmail.com

English :

The Syndicat des Vins d’Azay le Rideau is organizing an evening meeting with winegrowers to taste their products. Light refreshments available.

German :

Das Syndicat des Vins d’Azay le Rideau organisiert einen Abend, an dem Sie Winzer und Winzerinnen treffen und ihre Erzeugnisse verkosten können. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Il Syndicat des Vins d’Azay le Rideau (Sindacato dei vini di Azay le Rideau) organizza una serata di degustazione dei vini dei viticoltori. Possibilità di consumare pasti leggeri in loco.

Espanol :

El Sindicato de Vinos de Azay le Rideau organiza una velada con los viticultores para degustar sus vinos. Comida ligera disponible in situ.

