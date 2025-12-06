Soirée vigneronne Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole Livron-sur-Drôme
Soirée vigneronne Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole Livron-sur-Drôme samedi 6 décembre 2025.
2025-12-06 18:30:00
2025-12-06
2025-12-06
Ouverte à tous, cette soirée unique propose une immersion conviviale et gourmande
autour du vin et des saveurs de saison. Réservations obligatoires.
Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 44 54 contact@garenne.net
English :
Open to all, this unique evening offers a convivial, gourmet immersion
around wine and seasonal flavors. Reservations required.
German :
Dieser einzigartige Abend ist für alle offen und bietet eine gesellige und kulinarische Vertiefung
rund um den Wein und die Geschmäcker der Saison. Reservierungen sind erforderlich.
Italiano :
Aperta a tutti, questa serata unica offre un’immersione conviviale e gourmet
intorno al vino e ai sapori di stagione. È indispensabile la prenotazione.
Espanol :
Abierta a todos, esta velada única ofrece una inmersión convivial y gastronómica
y sabores de temporada. Imprescindible reservar.
