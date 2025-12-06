Soirée vigneronne Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole Livron-sur-Drôme

Soirée vigneronne

Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Ouverte à tous, cette soirée unique propose une immersion conviviale et gourmande

autour du vin et des saveurs de saison. Réservations obligatoires.

.

Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 44 54 contact@garenne.net

English :

Open to all, this unique evening offers a convivial, gourmet immersion

around wine and seasonal flavors. Reservations required.

German :

Dieser einzigartige Abend ist für alle offen und bietet eine gesellige und kulinarische Vertiefung

rund um den Wein und die Geschmäcker der Saison. Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Aperta a tutti, questa serata unica offre un’immersione conviviale e gourmet

intorno al vino e ai sapori di stagione. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Abierta a todos, esta velada única ofrece una inmersión convivial y gastronómica

y sabores de temporada. Imprescindible reservar.

L’événement Soirée vigneronne Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme