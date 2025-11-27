Soirée vignerons au bistrot du Stelsia Lalande Saint-Sylvestre-sur-Lot

Soirée vignerons au bistrot du Stelsia

Lalande Château le Stelsia Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Cette édition mettra à l’honneur le château Lamartine de Cahors, un domaine avec lequel nous collaborons depuis de nombreuses années.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Lise Gayraud, l’une des propriétaires de cette maison familiale, qui animera la soirée et partagera avec vous sa passion du vin, ainsi qu’un des producteurs du domaine qui interviendra également. .

Lalande Château le Stelsia Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 14 86 restaurant@lestelsia.com

English : Soirée vignerons au bistrot du Stelsia

This edition will feature Château Lamartine in Cahors, an estate with which we have been collaborating for many years.

German : Soirée vignerons au bistrot du Stelsia

In dieser Ausgabe wird das Château Lamartine in Cahors geehrt, ein Weingut, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten.

Italiano :

In questa edizione sarà presente Château Lamartine a Cahors, una tenuta con cui collaboriamo da molti anni.

Espanol : Soirée vignerons au bistrot du Stelsia

Esta edición estará dedicada al Château Lamartine de Cahors, una finca con la que colaboramos desde hace muchos años.

