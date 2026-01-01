Soirée vignerons Restaurant In Secreto Dunières

Soirée vignerons

Restaurant In Secreto La Villette Dunières Haute-Loire

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

20h Nous vous invitons à une ́ ’, à la rencontre de deux grandes figures du vignoble et ̧ , vignerons reconnus pour la finesse et l’exigence de leurs vins..

.

Restaurant In Secreto La Villette Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

8pm We invite you to a ?? meeting with two great figures of the vineyard: and ? , winemakers renowned for the finesse and exacting standards of their wines…

L’événement Soirée vignerons Dunières a été mis à jour le 2026-01-09 par Haut Pays du Velay Tourisme