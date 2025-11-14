Soirée vignobles découvertes CPH La Grande Boutique du Vin Saint-Memmie

Soirée vignobles découvertes

CPH La Grande Boutique du Vin 77 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Tout public

CPH La Grande Boutique du Vin organise la 4ème édition de la soirée vignobles découvertes.

Une soirée pétillante, conviviale et inoubliable dédiée aux vins de six vignerons d’exception Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Loire, Beaujolais…

Dégustations et amuse-bouche compris.

Réservation obligatoire. .

CPH La Grande Boutique du Vin 77 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est +33 3 26 22 96 69

English : Soirée vignobles découvertes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée vignobles découvertes Saint-Memmie a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne