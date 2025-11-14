Soirée vignobles découvertes CPH La Grande Boutique du Vin Saint-Memmie
CPH La Grande Boutique du Vin 77 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie Marne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
2025-11-14 19:00:00
2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Tout public
CPH La Grande Boutique du Vin organise la 4ème édition de la soirée vignobles découvertes.
Une soirée pétillante, conviviale et inoubliable dédiée aux vins de six vignerons d’exception Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Loire, Beaujolais…
Dégustations et amuse-bouche compris.
Réservation obligatoire. .
CPH La Grande Boutique du Vin 77 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est +33 3 26 22 96 69
