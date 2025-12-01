Soirée vin chaud et concert Église Rothonay

Soirée vin chaud et concert

Église 1 Place de l’Église Rothonay Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Soirée vin chaud et concert le 20 décembre à 17h à l’église de Rothonay

Fanfare du Haut-Jura, entrée au chapeau. .

Église 1 Place de l’Église Rothonay 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 72 63 74

English : Soirée vin chaud et concert

L’événement Soirée vin chaud et concert Rothonay a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE