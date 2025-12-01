Soirée vin chaud Souillac
Soirée vin chaud Souillac vendredi 12 décembre 2025.
Soirée vin chaud
place Doussot Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
La municipalité vous invite à partager le vin chaud et dégustation de marrons lors d’une soirée conviviale pour ouvrir les festivités de fin d’année
Ouvert à toutes et à tous !
La municipalité vous invite à partager le vin chaud et dégustation de marrons lors d’une soirée conviviale pour ouvrir les festivités de fin d’année
Ouvert à toutes et à tous ! .
place Doussot Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 71 00
English :
The municipality invites you to a convivial evening of mulled wine and chestnut tasting to kick off the end-of-year festivities
Open to all!
German :
Die Gemeinde lädt Sie ein, an einem geselligen Abend Glühwein zu trinken und Kastanien zu verkosten, um die Feierlichkeiten zum Jahresende zu eröffnen
Offen für alle!
Italiano :
Il Comune vi invita a condividere il vin brulé e la degustazione di castagne durante una serata conviviale per dare il via alle feste di fine anno
Aperto a tutti!
Espanol :
El municipio le invita a compartir el vino caliente y la degustación de castañas durante una velada de convivencia para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de fin de año
Abierto a todos
L’événement Soirée vin chaud Souillac a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Dordogne