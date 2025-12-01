Soirée vin chaud

place Doussot Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La municipalité vous invite à partager le vin chaud et dégustation de marrons lors d’une soirée conviviale pour ouvrir les festivités de fin d’année

Ouvert à toutes et à tous !

La municipalité vous invite à partager le vin chaud et dégustation de marrons lors d’une soirée conviviale pour ouvrir les festivités de fin d’année

Ouvert à toutes et à tous ! .

place Doussot Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 71 00

English :

The municipality invites you to a convivial evening of mulled wine and chestnut tasting to kick off the end-of-year festivities

Open to all!

German :

Die Gemeinde lädt Sie ein, an einem geselligen Abend Glühwein zu trinken und Kastanien zu verkosten, um die Feierlichkeiten zum Jahresende zu eröffnen

Offen für alle!

Italiano :

Il Comune vi invita a condividere il vin brulé e la degustazione di castagne durante una serata conviviale per dare il via alle feste di fine anno

Aperto a tutti!

Espanol :

El municipio le invita a compartir el vino caliente y la degustación de castañas durante una velada de convivencia para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de fin de año

Abierto a todos

L’événement Soirée vin chaud Souillac a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Dordogne