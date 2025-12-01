Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée vin chaud Souillac vendredi 12 décembre 2025.

place Doussot Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12

2025-12-12

La municipalité vous invite à partager le vin chaud et dégustation de marrons lors d’une soirée conviviale pour ouvrir les festivités de fin d’année
Ouvert à toutes et à tous !
place Doussot Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 71 00 

English :

The municipality invites you to a convivial evening of mulled wine and chestnut tasting to kick off the end-of-year festivities
Open to all!

German :

Die Gemeinde lädt Sie ein, an einem geselligen Abend Glühwein zu trinken und Kastanien zu verkosten, um die Feierlichkeiten zum Jahresende zu eröffnen
Offen für alle!

Italiano :

Il Comune vi invita a condividere il vin brulé e la degustazione di castagne durante una serata conviviale per dare il via alle feste di fine anno
Aperto a tutti!

Espanol :

El municipio le invita a compartir el vino caliente y la degustación de castañas durante una velada de convivencia para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de fin de año
Abierto a todos

