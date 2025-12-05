SOIRÉE VIN ET FROMAGE Cabrières

SOIRÉE VIN ET FROMAGE

20 Route de Fontes Cabrières Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-12-05

Dégustation accord fromages et vins.

Dégustation accord fromages et vins en présence de Mme. Muller (Fromagère et co présidente région occitane de la fédération des fromages de France) et M. Boyer sommelier conseil expert en histoire et vins du Languedoc). .

20 Route de Fontes Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 65 contact@estabel.fr

English :

Wine and cheese tasting.

