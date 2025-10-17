Soirée Vin, Gastronomie et Musique Salle des fêtes Teloché

Salle des fêtes 17 Rue du 8 Mai Teloché Sarthe

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 23:30:00

2025-10-17

Soirée vin, gastronomie et musique vendredi 17 octobre 2025

N’hésitez pas à vous rendre en mairie pour réserver votre place à la soirée Vins, gastronomie et musique de Teloché!

Repas préparé et servi par les élèves du Lycée Ste Catherine au Mans.

Soirée animée par le duo Fabien & Alizée.

Le nombre de place est limité à 130 au tarif de 35€.

Venez vite réserver ! .

Salle des fêtes 17 Rue du 8 Mai Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 commune@mairiedeteloche.fr

