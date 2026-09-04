Soirée vin, gastronomie et musique Salle des fêtes Teloché
samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes · Teloché
Informations pratiques
Teloché
Soirée vin, gastronomie et musique
Salle des fêtes 17 Rue du 8 Mai Teloché Sarthe
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 23:59:00
Date(s) :
2026-10-17
Soirée musicale autour du thème du vin, repas servi par le Lycée Sainte-Catherine du Mans.
Soirée musicale autour du thème du vin,
Ambiance musicale tout au long de la soirée, animée par Band’Acoustik
Repas repas préparé et servi par les élèves du Lycée Sainte-Catherine du Mans.
Tarifs : 36€/ personne.
Place en vente à la Mairie de Teloché à partir du 31 août.
Places limitées !! (130 places disponibles). .
Salle des fêtes 17 Rue du 8 Mai Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 commune@mairiedeteloche.fr
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English :
A musical evening with a wine theme, featuring a meal served by the Lycée Sainte-Catherine in Le Mans.
L’événement Soirée vin, gastronomie et musique Teloché a été mis à jour le 2026-09-04 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois
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