Soirée Vin & Musique Minus Quartet Le Palais Royan Événements Royan
Soirée Vin & Musique Minus Quartet Le Palais Royan Événements Royan vendredi 13 février 2026.
Soirée Vin & Musique Minus Quartet
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 21:30:00
Date(s) :
2026-02-13
On se retrouve au Palais pour célébrer ce que notre territoire sait offrir de mieux des vins, pineaux et cognacs locaux pleins de caractère, sublimés par une ambiance musicale taillée sur mesure.
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We meet at the Palais to celebrate the best our region has to offer: local wines, pineaux and cognacs full of character, enhanced by a tailor-made musical atmosphere.
L’événement Soirée Vin & Musique Minus Quartet Royan a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique