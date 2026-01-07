Soirée Vin & Musique Minus Quartet Le Palais Royan Événements Royan

Soirée Vin & Musique Minus Quartet

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

Date(s) :

2026-02-13

On se retrouve au Palais pour célébrer ce que notre territoire sait offrir de mieux des vins, pineaux et cognacs locaux pleins de caractère, sublimés par une ambiance musicale taillée sur mesure.

.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We meet at the Palais to celebrate the best our region has to offer: local wines, pineaux and cognacs full of character, enhanced by a tailor-made musical atmosphere.

L’événement Soirée Vin & Musique Minus Quartet Royan a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique