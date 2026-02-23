Soirée vin & musique The Chicken Swings Le Palais Royan Événements Royan
Soirée vin & musique The Chicken Swings
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 21:30:00
2026-04-17
On se retrouve au Palais pour célébrer ce que notre territoire fait de mieux des vins, pineaux et cognacs locaux pleins de caractère, accompagnés d’une ambiance musicale qui leur va à merveille.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
We meet at the Palais to celebrate what our region does best: local wines, pineaux and cognacs full of character, accompanied by a musical ambience that suits them perfectly.
L’événement Soirée vin & musique The Chicken Swings Royan a été mis à jour le 2026-02-23 par Royan Atlantique