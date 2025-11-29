SOIRÉE VIN NOUVEAU AU BISTROT DES CÉVENNES Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SOIRÉE VIN NOUVEAU AU BISTROT DES CÉVENNES

Début : 2025-11-29 19:00:00

Romain vous invite à une soirée vin nouveau, avec le Domaine Vallat d’Ezort au Bistrot des Cévennes ! Repas saucisses lentilles. Rendez-vous samedi 29 novembre à 19h.

Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

English :

Romain invites you to an evening of new wine with Domaine Vallat d’Ezort at the Bistrot des Cévennes! Sausage and lentils. See you on Saturday, November 29 at 7pm.

German :

Romain lädt Sie zu einem Abend mit neuem Wein ein, mit der Domaine Vallat d’Ezort im Bistrot des Cévennes! Mahlzeit mit Würstchen und Linsen. Treffpunkt: Samstag, 29. November um 19 Uhr.

Italiano :

Romain vi invita a una serata di vini nuovi con il Domaine Vallat d’Ezort al Bistrot des Cévennes! Salsiccia e lenticchie. Ci vediamo sabato 29 novembre alle 19.00.

Espanol :

Romain le invita a una velada de vinos nuevos con Domaine Vallat d’Ezort en el Bistrot des Cévennes Salchichas y lentejas. Nos vemos el sábado 29 de noviembre a las 19:00.

