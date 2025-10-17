Soirée Vin nouveau Châtenois
Soirée Vin nouveau Châtenois vendredi 17 octobre 2025.
Soirée Vin nouveau
27 rue des Goumiers Châtenois Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-10-17 19:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-17 2025-10-18
Soirée vin nouveau, planchette fromage et charcuterie, visite de la cave
2ème édition de notre soirée vin nouveau avec assiette de fromages et charcuteries et visite de cave. .
27 rue des Goumiers Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 29 19 14 mgoettelmann@wanadoo.fr
English :
New wine evening, cheese and charcuterie platter, cellar tour
German :
Abend mit neuem Wein, Käse- und Wurstbrettchen, Besichtigung des Weinkellers
Italiano :
Serata del vino nuovo, tagliere di formaggi e salumi, visita della cantina
Espanol :
Noche de vinos nuevos, tabla de quesos y embutidos, visita a la bodega
L’événement Soirée Vin nouveau Châtenois a été mis à jour le 2025-08-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme