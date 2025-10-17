Soirée Vin nouveau Châtenois

Soirée Vin nouveau Châtenois vendredi 17 octobre 2025.

Soirée Vin nouveau

27 rue des Goumiers Châtenois Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Soirée vin nouveau, planchette fromage et charcuterie, visite de la cave

2ème édition de notre soirée vin nouveau avec assiette de fromages et charcuteries et visite de cave. .

27 rue des Goumiers Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 29 19 14 mgoettelmann@wanadoo.fr

English :

New wine evening, cheese and charcuterie platter, cellar tour

German :

Abend mit neuem Wein, Käse- und Wurstbrettchen, Besichtigung des Weinkellers

Italiano :

Serata del vino nuovo, tagliere di formaggi e salumi, visita della cantina

Espanol :

Noche de vinos nuevos, tabla de quesos y embutidos, visita a la bodega

