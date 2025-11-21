Soirée vin nouveau Coubisou

Soirée vin nouveau

L’escaillou, route de la Vallée du Lot Coubisou Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Venez découvrir le nouveau millésime des Vignerons d’Olt lors d’une soirée conviviale !

Menu charcuterie, soupe au fromage, tarte aux pommes.

Réservation obligatoire pour le repas jusqu’au 15/11/2025 au 05 65 44 04 42 15 .

L’escaillou, route de la Vallée du Lot Coubisou 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 04 42

English :

Come and discover the new Vignerons d’Olt vintage during a convivial evening!

German :

Entdecken Sie den neuen Jahrgang der Vignerons d’Olt bei einem geselligen Abend!

Italiano :

Venite a scoprire la nuova annata dei Vignerons d’Olt durante una serata conviviale!

Espanol :

Venga a descubrir la nueva cosecha de Vignerons d’Olt durante una velada de convivencia

