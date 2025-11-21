Soirée vin nouveau Coubisou
Soirée vin nouveau Coubisou vendredi 21 novembre 2025.
Soirée vin nouveau
L’escaillou, route de la Vallée du Lot Coubisou Aveyron
Début : Vendredi 2025-11-21
Venez découvrir le nouveau millésime des Vignerons d’Olt lors d’une soirée conviviale !
Menu charcuterie, soupe au fromage, tarte aux pommes.
Réservation obligatoire pour le repas jusqu’au 15/11/2025 au 05 65 44 04 42 15 .
L’escaillou, route de la Vallée du Lot Coubisou 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 04 42
English :
Come and discover the new Vignerons d’Olt vintage during a convivial evening!
German :
Entdecken Sie den neuen Jahrgang der Vignerons d’Olt bei einem geselligen Abend!
Italiano :
Venite a scoprire la nuova annata dei Vignerons d’Olt durante una serata conviviale!
Espanol :
Venga a descubrir la nueva cosecha de Vignerons d’Olt durante una velada de convivencia
