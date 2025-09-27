Soirée vin nouveau Kaysersberg Vignoble

Soirée vin nouveau Kaysersberg Vignoble samedi 27 septembre 2025.

Soirée vin nouveau

10 rue du Père Kohlmann Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Partagez un moment chaleureux autour du vin nouveau et de saveurs locales qui célèbrent l’authenticité du terroir.

Nous vous donnons rendez-vous dans notre maison pour une soirée vin nouveau.

L’hôtel Klé vous proposera des vins, charcuteries et fromages de nos producteurs locaux ainsi que des pains spéciaux, noix et raisins.

Le vin nouveau est fourni par le domaine Bernard Haas et la charcuterie est proposée par la charcuterie Baradel.

Sur réservation par téléphone ou e-mail. .

10 rue du Père Kohlmann Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 30 05 22 info@hotelkle.com

English :

Share a warm moment around new wine and local flavors that celebrate the authenticity of the terroir.

German :

Genießen Sie einen herzlichen Moment bei neuem Wein und lokalen Köstlichkeiten, die die Authentizität der Region zelebrieren.

Italiano :

Condividete un momento di calore davanti a un vino nuovo e a sapori locali che celebrano l’autenticità del terroir.

Espanol :

Comparta un momento cálido en torno a un vino nuevo y sabores locales que celebran la autenticidad del terruño.

L’événement Soirée vin nouveau Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg