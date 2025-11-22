Soirée vin nouveau Montgaillard-en-Albret
Soirée vin nouveau Montgaillard-en-Albret samedi 22 novembre 2025.
Soirée vin nouveau
Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Le comité des fêtes et la société de chasse de Montgaillard-en-Albret vous propose une soirée vin nouveau le samedi 22 novembre à partir de 19h avec au menu dégustation de vin nouveau, soupe d’automne, buffet de charcuterie et fromage, châtaignes, dessert et café
Sur réservation avant le 17 novembre. Places limitées. .
Montgaillard-en-Albret 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 69 09 78
