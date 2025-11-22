Soirée vin nouveau Montgaillard-en-Albret

Soirée vin nouveau

Le comité des fêtes et la société de chasse de Montgaillard-en-Albret vous propose une soirée vin nouveau le samedi 22 novembre à partir de 19h avec au menu dégustation de vin nouveau, soupe d’automne, buffet de charcuterie et fromage, châtaignes, dessert et café

Sur réservation avant le 17 novembre. Places limitées. .

Montgaillard-en-Albret 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 69 09 78

