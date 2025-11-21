Soirée vin nouveau à la salle des fêtes Uglas

Soirée vin nouveau à la salle des fêtes Uglas vendredi 21 novembre 2025.

Soirée vin nouveau

à la salle des fêtes UGLAS Uglas Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Le Comité des Fêtes organise sa traditionnelle soirée vin nouveau se tiendra sous forme d’auberge espagnole. Chaque participant est invité à apporter un plat salé, un dessert ou du fromage, ainsi qu’une bouteille de vin primeur (prévoir une bouteille pour quatre personnes il en reste toujours).

La soirée se poursuivra autour de jeux de société et de parties de cartes.

à la salle des fêtes UGLAS Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 30 11 88 comite.fetes.uglas@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes is organizing its traditional new wine evening, to be held in the form of an auberge espagnole. Each participant is invited to bring a savory dish, dessert or cheese, as well as a bottle of vin primeur (one bottle for four people there are always some left).

The evening will continue with board games and card games.

German :

Das Comité des Fêtes organisiert seinen traditionellen Abend mit neuem Wein in Form einer Auberge espagnole. Jeder Teilnehmer wird gebeten, ein herzhaftes Gericht, ein Dessert oder Käse sowie eine Flasche neuen Wein mitzubringen (eine Flasche für vier Personen? es gibt immer noch welche).

Der Abend wird mit Gesellschaftsspielen und Kartenspielen fortgesetzt.

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza la tradizionale serata del vino nuovo sotto forma di auberge espagnole. Tutti sono invitati a portare un piatto salato, un dessert o un formaggio e una bottiglia di vino novello (c’è sempre una bottiglia per quattro persone).

La serata proseguirà con giochi da tavolo e giochi di carte.

Espanol :

El Comité des Fêtes organiza su tradicional velada de vino nuevo en forma de auberge espagnole. Todo el mundo está invitado a traer un plato salado, un postre o un queso, así como una botella de vino nuevo (siempre queda una botella para cuatro personas).

La velada continuará con juegos de mesa y de cartas.

