Soirée vin nouveau Wettolsheim
vendredi 25 septembre 2026 · Wettolsheim
Informations pratiques
Wettolsheim
Soirée vin nouveau
37 Rue Hertzog Wettolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Soirée vin nouveau avec planchette de charcuterie et fromages, vin nouveau, noix.
Soirée vin nouveau avec planchette de charcuterie et fromages, vin nouveau, noix. .
37 Rue Hertzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 77 contact@vins-stentz.fr
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English :
New wine tasting evening with a charcuterie and cheese platter, new wine, and nuts.
L’événement Soirée vin nouveau Wettolsheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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