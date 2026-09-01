Informations pratiques

Wettolsheim

Soirée vin nouveau

37 Rue Hertzog Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Soirée vin nouveau avec planchette de charcuterie et fromages, vin nouveau, noix.

Soirée vin nouveau avec planchette de charcuterie et fromages, vin nouveau, noix. .

37 Rue Hertzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 77 contact@vins-stentz.fr

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English :

New wine tasting evening with a charcuterie and cheese platter, new wine, and nuts.

L’événement Soirée vin nouveau Wettolsheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach