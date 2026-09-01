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AGENDA · Wettolsheim

Soirée vin nouveau Wettolsheim

vendredi 25 septembre 2026 · Wettolsheim

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
37 Rue Hertzog
Ville
68920 Wettolsheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Wettolsheim

Soirée vin nouveau

37 Rue Hertzog Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Soirée vin nouveau avec planchette de charcuterie et fromages, vin nouveau, noix.
Soirée vin nouveau avec planchette de charcuterie et fromages, vin nouveau, noix.   .

37 Rue Hertzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 77  contact@vins-stentz.fr

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English :

New wine tasting evening with a charcuterie and cheese platter, new wine, and nuts.

L’événement Soirée vin nouveau Wettolsheim a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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