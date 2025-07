SOIRÉE VINO PLANCHA Cessenon-sur-Orb

SOIRÉE VINO PLANCHA Cessenon-sur-Orb vendredi 25 juillet 2025.

SOIRÉE VINO PLANCHA

37 avenue de la Gare Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Soirée Vino Plancha

Visite de la cave sur réservation de 18h à 19h.

19h30 restauration tapas devant la cave coopérative.

Ensuite, l’incontournable des soirées de la cave coopérative, avec au programme une ambiance chaleureuse et conviviale,

une sélection de nos vins et des partenaires locaux pour la restauration.

Tous les ingrédients pour vous faire passer une très bonne soirée !

Soirée Vino Plancha

18h00 Visite de la cave. (Places limitées).

Ensuite, l’incontournable des soirées de la cave coopérative, avec au programme une ambiance chaleureuse et conviviale,

une sélection de nos vins et des partenaires locaux pour la restauration.

Tous les ingrédients pour vous faire passer une très bonne soirée !

inscription au 04 67 89 39 17 .

37 avenue de la Gare Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 39 17

English :

Vino Plancha evening

Visit to the cellar on reservation from 6pm to 7pm.

7:30pm: tapas in front of the winery.

Then it’s off to the wine cellar?s not-to-be-missed evenings, with a warm and friendly atmosphere,

a selection of our wines and local partners for the catering.

All the ingredients for a great evening!

German :

Abend Vino Plancha

Besichtigung des Weinkellers nach Voranmeldung von 18:00 bis 19:00 Uhr.

19.30 Uhr: Essen Tapas vor der Genossenschaftskellerei.

Danach folgt der unumgängliche Abend der Genossenschaftskellerei, auf dessen Programm eine warme und gesellige Atmosphäre steht,

einer Auswahl unserer Weine und lokalen Partnern für die Verpflegung.

Alle Zutaten, um Ihnen einen sehr guten Abend z

Italiano :

Serata Vino Plancha

Visita alla cantina su prenotazione dalle 18.00 alle 19.00.

ore 19.30: tapas davanti alla cantina.

Poi si passa alle serate imperdibili della cantina, con un’atmosfera calda e amichevole,

una selezione dei nostri vini e partner locali per la ristorazione.

Tutti gli ingredienti per una grande serata!

Espanol :

Velada Vino Plancha

Visita a la bodega previa reserva de 18:00 a 19:00 h.

19.30 h: tapas delante de la bodega.

A continuación, las veladas imperdibles de la bodega, con un ambiente cálido y acogedor,

una selección de nuestros vinos y socios locales para la restauración.

Todos los ingredientes para una velada inolvidable

L’événement SOIRÉE VINO PLANCHA Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2025-07-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN