Soirée Vinos y Tapas Vignoble Dulucq Payros-Cazautets

Soirée Vinos y Tapas Vignoble Dulucq Payros-Cazautets vendredi 3 octobre 2025.

Soirée Vinos y Tapas

Vignoble Dulucq D211 Payros-Cazautets Landes

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Le Vignoble Dulucq propose sa toute première soirée Vino & Tapas !

Rendez-vous pour une soirée conviviale autour de tapas, vin et cocktails dans une ambiance chaleureuse.

Réservation obligatoire avant le 1er octobre.

Un moment unique à partager entre amis ou en famille au cœur du vignoble.

Vignoble Dulucq D211 Payros-Cazautets 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 19 10

English : Soirée Vinos y Tapas

Vignoble Dulucq presents its very first Vino & Tapas evening!

Join us for a convivial evening of tapas, wine and cocktails in a warm atmosphere.

Reservations required by October 1.

A unique moment to share with friends and family in the heart of the vineyard.

German : Soirée Vinos y Tapas

Das Vignoble Dulucq bietet seinen allerersten Vino & Tapas-Abend an!

Treffen Sie sich zu einem geselligen Abend bei Tapas, Wein und Cocktails in einer gemütlichen Atmosphäre.

Eine Reservierung ist vor dem 1. Oktober erforderlich.

Ein einzigartiger Moment, den Sie mit Freunden oder der Familie im Herzen des Weinbergs teilen können.

Italiano :

Il Vignoble Dulucq propone la sua prima serata Vino & Tapas!

Venite a godervi una serata a base di tapas, vino e cocktail in un’atmosfera calda e accogliente.

Prenotazione obbligatoria entro il 1° ottobre.

Un momento unico da condividere con gli amici o la famiglia nel cuore del vigneto.

Espanol : Soirée Vinos y Tapas

Vignoble Dulucq ofrece su primera velada de vino y tapas

Venga y disfrute de una noche de tapas, vino y cócteles en un ambiente cálido y acogedor.

Es necesario reservar antes del 1 de octubre.

Un momento único para compartir con amigos o en familia en el corazón del viñedo.

