Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets Villeneuve-de-Duras
Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne
LA Soirée de Noël du Lulu’s Wine Barn !
Sortez votre pull de Noël le plus kitsch, le plus moche, le plus brillant (ou tout ça à la fois) et venez faire la fête avec nous !
Aux platines DJ Xavier pour vous mettre en mode jingle bells jusqu’au bout de la nuit
Au menu, Lionel met le Domaine à l’honneur !
Le pâté croûte du Chef & sa gelée Champs de Bourg
Galantine de poularde fermière + farce de Noël + gratin dauphinois aux cèpes
La bûche du pâtissier, parce qu’on finit toujours en douceur
Et… grande nouveauté découvrez les nouvelles bulles du Lulu’s pour un final pétillant !
Pensez à ramener vos assiettes et vos couverts on garde le concept simple, festif, efficace
Ambiance conviviale, bon vin, bon son, bonne table… .
