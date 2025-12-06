Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets

Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

LA Soirée de Noël du Lulu’s Wine Barn !

Sortez votre pull de Noël le plus kitsch, le plus moche, le plus brillant (ou tout ça à la fois) et venez faire la fête avec nous !

Aux platines DJ Xavier pour vous mettre en mode jingle bells jusqu’au bout de la nuit

Au menu, Lionel met le Domaine à l’honneur !

Le pâté croûte du Chef & sa gelée Champs de Bourg

Galantine de poularde fermière + farce de Noël + gratin dauphinois aux cèpes

La bûche du pâtissier, parce qu’on finit toujours en douceur

Et… grande nouveauté découvrez les nouvelles bulles du Lulu’s pour un final pétillant !

Pensez à ramener vos assiettes et vos couverts on garde le concept simple, festif, efficace

Ambiance conviviale, bon vin, bon son, bonne table… .

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 50 20

