Soirée Vins d’Anjou Wine Not Angers
Soirée Vins d’Anjou Wine Not Angers jeudi 21 août 2025.
Soirée Vins d’Anjou Wine Not
2 Rue De La Poissonnerie Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 19:00:00
fin : 2025-08-21 23:00:00
Date(s) :
2025-08-21
Wine Not, caviste des Halles Biltoki, vous présente sa sélection de vins d’Anjou ! .
2 Rue De La Poissonnerie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 35 26 31 camille-o@biltoki.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Vins d’Anjou Wine Not Angers a été mis à jour le 2025-08-17 par Destination Angers