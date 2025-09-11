Soirée Vins de Loire Monocépage du Château Princé Cholet

Soirée Vins de Loire Monocépage du Château Princé Cholet jeudi 11 septembre 2025.

Soirée Vins de Loire Monocépage du Château Princé

41 Rue du Dr Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 19:00:00

fin : 2025-09-11 23:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Dégustez trois monocépages emblématiques du Château Princé, en présence du domaine, accompagnés d’une planche apéritive au brasero ! .

41 Rue du Dr Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Vins de Loire Monocépage du Château Princé Cholet a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme du Choletais