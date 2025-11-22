Soirée Vins de Pays et Beaujolais Mauvezin-d’Armagnac

Soirée Vins de Pays et Beaujolais

Salle des Fêtes Mauvezin-d’Armagnac Landes

Au cours de cette soirée de dégustations, les papilles se délecteront des harmonieux accords grâce au repas où sera servi assiette de tapas, confit et frites, dessert ainsi que le café.

Places limitées, sur réservation avant le 18 Novembre.

Si les landais ne sont pas peu fier de leurs productions locales, ils ne boudent pas non plus ceux des voisins ! C’est pour cela que le Comité des Fêtes vous propose une soirée pour déguster des vins de pays mais également le célèbre Beaujolais !

Salle des Fêtes Mauvezin-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 04 01

English : Soirée Vins de Pays et Beaujolais

During this evening of tastings, your taste buds will delight in the harmonious pairings of a meal featuring tapas, confit and French fries, dessert and coffee.

Places are limited, please reserve before November 18.

German : Soirée Vins de Pays et Beaujolais

Im Laufe dieses Abends mit Verkostungen werden die Geschmacksknospen dank des Essens, bei dem Folgendes serviert wird: Tapas-Teller, Confit und Pommes frites, Dessert sowie Kaffee, von den harmonischen Akkorden schwärmen.

Begrenzte Plätze, Reservierung bis zum 18. November erforderlich.

Italiano :

Durante questa serata di degustazioni, le vostre papille gustative saranno deliziate da combinazioni armoniose servite con un pasto che comprende tapas, confit e patatine, dessert e caffè.

I posti sono limitati, si prega di prenotare entro il 18 novembre.

Espanol : Soirée Vins de Pays et Beaujolais

Durante esta velada de degustación, su paladar se deleitará con las armoniosas combinaciones servidas con una comida que incluye tapas, confit y patatas fritas, postre y café.

Las plazas son limitadas, reserve antes del 18 de noviembre.

