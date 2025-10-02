SOIRÉE VINS DES VILLAGES LA LIVINIÈRE Olonzac

SOIRÉE VINS DES VILLAGES LA LIVINIÈRE Olonzac jeudi 2 octobre 2025.

SOIRÉE VINS DES VILLAGES LA LIVINIÈRE

8 Place du Marché aux Herbes Olonzac Hérault

Tarif : 17 EUR

Date : 2025-10-02

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et détendue, mettant à l’honneur les délicieux vins de l’un de nos villages locaux, accompagnés d’un buffet léger (fromages, pâtés, charcuterie).

Ce mois-ci, nous mettons en avant les vins de La Livinière.

Tout le vin et la nourriture sont fournis il ne vous reste qu’à venir!

L’association VEEM (Vivre Ensemble En Minervois) œuvre pour le lien social et la convivialité à travers des événements culturels, festifs et gourmands dans nos villages. Elle vous invite à une soirée chaleureuse et détendue, placée sous le signe du partage et du terroir.

Chaque mois, un village viticole local est mis à l’honneur : cette fois, cap sur les vins de La Livinière, réputés pour leur caractère et leur finesse. Autour d’un buffet léger composé de fromages, pâtés et charcuteries, venez découvrir ou redécouvrir ces crus dans une ambiance amicale et décontractée.

Tout est prévu : vin, nourriture, bonne humeur… il ne vous reste qu’à venir.

Ces soirées rencontrent un vif succès, pensez à vous inscrire rapidement pour garantir votre place et lever votre verre avec nous. .

8 Place du Marché aux Herbes Olonzac 34210 Hérault Occitanie

English :

Vins des Villages Cesseras

Join us for a relaxed, convivial evening, featuring the delicious wines of one of our local villages, accompanied by a light buffet (cheeses, pâtés, charcuterie).

This month, we’re highlighting the wines of Cesseras.

All wine and food are provided all you have to do is turn up!

Please register early

German :

Weine aus den Dörfern Cesseras

Begleiten Sie uns zu einem geselligen und entspannten Abend, an dem die köstlichen Weine aus einem unserer lokalen Dörfer geehrt werden, begleitet von einem leichten Buffet (Käse, Pasteten, Wurstwaren).

In diesem Monat stellen wir die Weine aus Cesseras in den Vordergrund.

Alle Weine und Speisen werden bereitgestellt Sie müssen nur noch kommen!

Bitte melden S

Italiano :

Unitevi a noi per una serata amichevole e rilassata, con la presentazione di deliziosi vini di uno dei nostri villaggi locali, accompagnati da un leggero buffet (formaggi, paté, salumi).

Questo mese, in particolare, si parlerà dei vini di La Livinière.

Tutti i vini e le pietanze sono forniti, basta presentarsi!

Espanol :

Vins des Villages Cesseras

Acompáñenos en una velada agradable y distendida, en la que degustaremos los deliciosos vinos de uno de nuestros pueblos, acompañados de un bufé ligero (quesos, patés, embutidos).

Este mes, destacamos los vinos de Cesseras.

El vino y la comida están incluidos, ¡sólo tienes que venir!

Inscríbase pronto

